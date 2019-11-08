هذا ما قاله عمرو دياب في الكواليس عن الجمهور السعودي

المواطن - أحمد سعيد

في ساحة مسرح محمد عبده، وأمام 30 ألف متفرج، صعد النجم عمرو دياب ليحيي حفلته الباهرة ضمن موسم الرياض الترفيهي وسط تفاعل وصفه المطرب الكبير نفسه بـ”المبهر”.

الجمهور احتشد قبل حفل عمرو دياب بساعات انتظارًا للحضور الثاني للفنان المصري البارز إلى الرياض، حيث كان الأول خلال العام الماضي، ليبدأهم المطرب بغناء “يا ساحر”، التي أشعلت حماس الحضور.

عمرو دياب أكد، للإعلامي عمرو أديب، في الكواليس، قبل صعود الأخير إلى خشبة المسرح للغناء، سعادته بمقابلة الجمهور السعودي مجددًا، كما أشار إلى قلقه الدائم في الدقائق التي تسبق لقاءه جمهوره.

ومازح أديب عمرو دياب بقوله: “أنت من اخترعت فكرة الغناء قبل الصعود إلى المسرح فماذا ستفعل اليوم؟ ليرد دياب: “الموضوع بدأ في إحدى الحفلات بشكل ارتجالي عندما تأخرت على الغناء فأمسكت بالمايك وبدأت الأغنية قبل صعودي للمسرح، وبعدها أصبحت عادة وفي كل مرة أقدم شيئًا مختلفًا لجمهوري”.

وشدد عمرو دياب على أن مشاهدته الجمهور الغفير قبل الصعود إلى خشبة المسرح تصيبه بالفزع، وقال: “لا أستطيع أن أرى جمهوري قبل الصعود للمسرح لأنني أكون قلقًا جدًا”.

حضر حفل عمرو دياب في موسم الرياض أكثر من ٣٠ ألف متفرج، حيث غنى في ساحة مسرح محمد عبده التي تعد الأضخم ضمن مسارح موسم الرياض للترفيه، ووجه عمرو دياب شكره للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة لدعوته له للمشاركة في موسم الرياض ولقاء جمهور السعودية.