هل يخطف ليفاندوفسكي الحذاء الذهبي؟

المواطن - مروة نبيل

يُقدم نجم بايرن ميونيخ الألماني، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مستوى مميزًا خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ويتصدر سباق جائزة الحذاء الذهبي الذي يحصل عليه هداف الدوريات الأوروبية.

وسلط موقع الدوري الألماني الرسمي، الضوء على أرقام ليفاندوفسكي موسم 2019/ 2020، وإمكانية نجاحه في التتويج بجائزة الحذاء الذهبي، ليصبح أول لاعب في البوندسليجا يحصل عليه به أسطورة البايرن جيرد مولر عام 1972.

وبدأ ليفاندوفسكي، صاحب الـ31 عامًا، منافسات الموسم الحالي بسجل تهديفي استثنائي، حيث أصبح أول لاعب يحرز في أول 11 جولة من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم، ليصل إلى 16 هدفًا حتى الآن.

وعزز ليفاندوفسكي فرصه مبكرًا في التتويج بجائزة هداف الدوري الألماني لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه، والثالثة على التوالي، بالإضافة إلى إمكانية الفوز بالحذاء الذهبي الأوروبي للمرة الأولى في مسيرته.

ويحتل ليفاندوفسكي صدارة سباق الحذاء الذهبي برصيد 32 نقطة، بعدما سجل 16 هدفًا في الدوري الألماني لكرة القدم، متقدمًا على إيريك سورجا، لاعب فلورا تالين الإستوني، صاحب الـ26 نقطة بعدما سجل 29 هدفًا.

ويتواجد تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو الإيطالي، في المركز الثالث برصيد 26 نقطة، حيث سجل 13 هدفًا حتى الآن في الكالتشيو.

وشهدت قائمة الـ10 الأوائل، غياب نجم برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما سجل 8 أهداف فقط، كما لم يتواجد نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث أحرز 5 أهداف حتى الآن.