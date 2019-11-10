هل يشارك الحلاني في فيلم سينمائي؟

المواطن - متابعة

في خطوة غير متوقعة، بدا المطرب اللبناني عاصي الحلاني قريباً من خطوة المشاركة في فيلم سينمائي، وهو ما صرح به لوسيلة إعلام مصرية.

وقال الحلاني، في خبر نشره عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، إن “مشاركتي ممكنة جداً، وبالفعل عرُض عليَّ العديد من الأفلام، ولكنني لم أقتنع بأي سيناريو تم عرضه عليّ”.

واستطرد: “لكن إذا وجدت سيناريو مناسباً من الممكن أن أخوض التجربة، هذا شيء وارد لكنه ليس مؤكدًا”.

وأحيا عاصي الحلاني منذ يومين حفلاً غنائياً كبيراً ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية المقام في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة حالياً، فيما يستعد، بحسب ما أعلن أيضاً عبر صفحته لحفله الثاني غداً.