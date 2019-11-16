هل يُمثل بنزيمة منتخب الجزائر؟

المواطن - محمد سمعه

رد اللاعب الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد الإسباني، على تصريحات نويل لو جراييت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وكان لو جراييت أكد أن بنزيمة لن يعود مرة أخرى لتمثيل منتخب فرنسا، مما جعل اللاعب يخرج ويرد بأنه يريد الحصول على فرصة لتمثيل أي منتخب آخر لإثبات قدراته التهديفية.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية: إن بنزيمة يُمكنه فقط تمثيل منتخب الجزائر في حال تنازل عن الجنسية الفرنسية بقرار من حكومة فرنسا أو بقرار شخصي منه مع تقديمه الأوراق الكاملة للحصول على الجنسية الجزائرية من جديد.

وتنص المادة الـ18 في لوائح الفيفا أنه يُمكن لبنزيمة طلب العب مع منتخب الجزائري موطن والده ووالدته بعد التأكد من تنازله عن الجنسية الفرنسية.

ويذكر أن بنزيمة المولود في فرنسا تخلى عن جنسية الجزائر وفضل جنسية فرنسا بعد بلوغه سن الـ18 عامًا؛ بسبب القوانين الفرنسية التي تنص على امتلاك الشخص في فرنسا لجنسية واحدة فقط.

وكان بنزيمة استُبعد من تشكيلة المنتخب الفرنسي في آخر أربع سنوات بعد اتهامه بنشر فضائح جنسية لزميله الفرنسي ماثيو فالبوينا.