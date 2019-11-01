“واحد قالك أحبك”.. وسم جاد يحمل إجابات ساخرة!

المواطن - أحمد سعيد - الرياض

“واحد قالك أحبك وش ردة فعلك؟”، هو الوسم الذي احتل الأعلى تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، والذي حمل إجابات بعضها يائس وأكثرها مضحك ويدعو للمزاح.

بعض المغردين، شكك في وجود الحب الصادق هذه الأيام، معللًا ذلك بسهولة تغير القلوب وانقلاب الأحوال وارتباط الحب بالمصلحة في زمن لا يعترف بالمحبين.

وقال رضوان نجاح، “التزم الصمت الحب صاير فخ هالأيام”، بينما كتب آخر: على رصيف الانتظار، جالس رجل عجوز يهمس للعابرين.. “حذارِ أن تحبوا من أعماق قلوبكم”.

التعليقات الساخرة الضاحكة على الوسم، كانت أكثر تفاعلًا، حيث تقول ريما العابد: “مادري صراحة دايم يقولون الله ياخذك ما عمر أحد قال أحبك”.

بينما قال مازن: “بقول ما الومگ گلن يحبني ماوقفت عليگ”، بينما كتبت يمنى اللافي، قائلة: “طبيعي تحبني يا ويله اللي ما يفعل”.