واشنطن بوست تتحدث عن السعودية ومحمد بن سلمان : تتغير بسرعة والبهجة في كل مكان

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أبرزت صحيفة “واشنطن بوست”، صدى التغييرات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تحت مظلة رؤية 2030، وذلك خلال زيارة استمرت 3 أسابيع من الصحفية “كارين هاوس”؛ لرصد تأثير هذه التغييرات على المواطنين.

وقالت “كارين”: “بالنسبة للسعوديين في هذه الأيام، فإن الحياة تدور بسرعة، حيث تتسارع الحريات الاجتماعية التي لم يكن من الممكن تصورها من قبل تحت قيادة الأمير بن سلمان، وكل هذا يتركهم في حالة سرور”.

وتابعت: “خلال زيارة استمرت 3 أسابيع، رأيت البهجة في كل مكان من العاصمة إلى المناطق النائية مثل جازان في الجنوب وتبوك في الشمال، الفتيات السعوديات مبتهجات أثناء عرض تقدمه فرقة BTS الكورية، نساء يهرولن في الطرق، مجموعات معًا في ستاربكس”.

وأضافت أن في عالم من وسائل التواصل الاجتماعي في كل مكان، فإن جميع الثقافات مقدر لها أن تختلط وتندمج، وهو ما حدث في المملكة، وبطريقة ما، حدث ذلك دون أن يلغي ثقافتها المميزة.

وواصلت “كارين” قولها بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 34 عامًا، قرر المضي قدمًا في إحداث تغيير اقتصادي واجتماعي، مؤكدة أن الدوائر القريبة تؤكد أنه مقتنع تمامًا أن إصلاحاته ضرورية وعاجلة، وهكذا يستمر التغيير بوتيرة مذهلة.

ويمكن رؤية ذلك في سعي المملكة إلى جذب الترفيه إلى مواطنيها، من خلال عروض الـ WWE، والتنس، وسباق السيارات، وعروض الموسيقى في المطاعم، وفتح أبوابها للسياحة.

يذكر أن “كارين هاوس” هي مؤلفة كتاب: “المملكة العربية السعودية: شعبها، ماضيها، دينها، وأخطائها ومستقبلها On Saudi Arabia: Its People, Past, Religion, Fault Lines—and Future”.