وزير الخدمة المدنية: نتطلع لمواكبة رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني

وزير الخدمة المدنية: نتطلع لمواكبة رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني

2019/11/04
الساعة 2:05 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - أحمد سعيد

قال وزير الخدمة المدنية، سليمان الحمدان، إن الوزارة تعمل على تحقيق الشراكة والعمل بمبدأ التكامل مع الجهات الحكومية؛ في سبيل الاستثمار في رأس المال البشري وتطويره وصولًا للارتقاء بمستوى الأداء في القطاع العام.

وأكد الوزير، أن ذلك السعي يأتي مواكبًا مع توجهات القيادة الرشيدة وتحقيقًا لرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني.

جاء ذلك، في بيان للوزارة عبر موقعها الرسمي، تضمن كلمة الوزير خلال البرنامج التعريفي للوكلاء، برعاية الحمدان ومشاركة أكثر من ٥٠ وكيلاً ووكيلاً مساعداً في الجهات الحكومية.

وتقيم الوزارة “البرنامج التعريفي للوكلاء”، وهو إحدى مبادراتها مع شركائها، ويهدف للتعريف بالمفاهيم الأساسية في العمل الحكومي من كافة جوانبه التنظيمية والمالية والبروتوكولية.


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