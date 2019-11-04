وصفة صحية لمساعدتك في حرق الدهون

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

فقدان الوزن أمر يأمل كثيرون في تحقيقه وهناك طرق مختلفة للقيام بذلك، وكشف خبير تغذية لموقع “Express.co.uk” البريطاني، وصفة صحية تساعد في حرق الدهون وإنزال الوزن.

قال هاري سميث، اختصاصي التغذية، إن الأطعمة الغنية بالبروتين، وتناول وجبات الطعام بانتظام، يساعد على استفادة جسمك من الحمية دون حرمان، وهو الأمر الذي بسببه لا يستطيع الكثيرون الانتظام في حمية غذائية لمدة طويلة.

ماذا يجب أن تأكل؟

وقال “سميث”: “الخطوة الأولى هي زيادة البروتين في نظامك الغذائي، معظمها يأتي من منتجات الألبان والأسماك، وكذلك تناول الغذاء الكامل غير المعلب وغير المعالج، مثل الخضراوات والحبوب والبقوليات”.

وتشمل الأطعمة الغنية بالبروتين اللحوم والأسماك والبيض والجبن والزبادي اليوناني والحليب والخضراوات، والمكسرات.

طريقة حساب السعرات الحرارية

أما الخطوة الثانية فهي حساب حصتك من الوجبة، وهناك طريقة سهلة لذلك، وهي وجود نباتين على الأقل في الوجبة، وبروتين بحجم قبضة اليد.

وأضاف: “الممتع أنه يمكنك زيادة حصتك الغذائية في الطعام، باعتدال، مع الاستمرار في النظام الغذائي، فبإمكانك تناول الأطعمة المفضلة لديك وشربها وفقدان الوزن، طالما أنك لم تستهلك السعرات الحرارية”.

الخطوة الثالثة: هي وزن الجسم مرة واحدة شهريًا، أو استخدام قياسات الشريط أسبوعيًا.