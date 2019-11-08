وظائف إدارية شاغرة لدى جامعة كاوست

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأبرزت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير التخطيط الإستراتيجي: درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي الصلة.

. أخصائي جائزة- مكتب الباحثين: درجة البكالوريوس في تخصصات: (البحث والتطوير، أو الهندسة، أو الكمبيوتر، أو الرياضيات)، ويفضل درجة أعلى.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 نوفمبر 2019م، مبينةً أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)