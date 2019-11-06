وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الإمام محمد بن سعود

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن فتح باب التقديم على الوظائف التعليمية بالمستوى السادس في عمادة البرامج التحضيرية للسعوديين والسعوديات، من حملة درجة الماجستير في التخصصات التالية:

– مدرس رياضيات.

– مدرس حاسب آلي.

– مدرس (علوم فيزياء- كيمياء حيوية).

وبينت الجامعة أن الشروط المطلوبة هي:

. التقديم للرجال والنساء.

. أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الماجستير في تخصص الرياضيات والحاسب الآلي، والماجستير في العلوم: فيزياء – ماجستير في الكيمياء الحيوية بنظام الانتظام الكلي – تربوي، ويلزم امتداد التخصص.

. ألا يكون موظفًا حكوميًا.

. سيتم استبعاد أي طلب لا تكون مستنداته واضحة.

وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح خلال الفترة من 9/ 3/ 1441هـ إلى 12/ 3/ 1441هـ، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا).