#وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الإمام محمد بن سعود

#وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الإمام محمد بن سعود

2019/11/06
الساعة 4:22 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
طباعة
المواطن - خالد الأحمد

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن فتح باب التقديم على الوظائف التعليمية بالمستوى السادس في عمادة البرامج التحضيرية للسعوديين والسعوديات، من حملة درجة الماجستير في التخصصات التالية:

– مدرس رياضيات.

– مدرس حاسب آلي.

– مدرس (علوم فيزياء- كيمياء حيوية).

وبينت الجامعة أن الشروط المطلوبة هي:

. التقديم للرجال والنساء.

. أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الماجستير في تخصص الرياضيات والحاسب الآلي، والماجستير في العلوم: فيزياء – ماجستير في الكيمياء الحيوية بنظام الانتظام الكلي – تربوي، ويلزم امتداد التخصص.

. ألا يكون موظفًا حكوميًا.

. سيتم استبعاد أي طلب لا تكون مستنداته واضحة.

وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح خلال الفترة من 9/ 3/ 1441هـ إلى 12/ 3/ 1441هـ، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا).


‎وسوم

هل قرأت هذا ؟
  • #وظائف هندسية شاغرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
    •
  • 121 وظيفة تعليمية شاغرة بمختلف المناطق.. هنا التفاصيل
    •
  • بالأسماء.. ترقية 594 موظفاً وموظفة في جامعة الإمام
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :