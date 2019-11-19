#وظائف للجنسين بشركة الشايع الدولية للتجارة
من خلال برنامج دعم التوظيف

#وظائف للجنسين بشركة الشايع الدولية للتجارة

2019/11/19
الساعة 8:45 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
طباعة
‎وسوم
المواطن - الرياض

أعلنت شركة الشايع الدولية للتجارة عن توفر (3) وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل في مدينة الرياض بمسمى (أخصائي موارد بشرية ) وذلك من خلال برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات على النحو التالي:

الوظيفة : أخصائي موارد بشرية
الوظائف للرجال والنساء
المؤهل : درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / إدارة أعمال
لا يشترط توفر الخبرة
اللغات الإنجليزية : متقدم
دوام كامل / فترة العمل صباحية
– وصف التدريب : تنفيذ أنشطة الموارد البشرية داخل المنشأة أو وحدة العمل، وتقديم الخدمات المطلوبة، بما في ذلك خدمات التوظيف والتدريب وإدارة الأداء.

– المهام التدريبية : تنفيذ العمليات : تنفيذ عمليات الموارد البشرية، بما في ذلك التوظيف، ومراجعة الأداء، والتدريب والترقيات. تنفيذ السياسات : تنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بالقسم، وضمان الالتزام بها داخل المنشأة. الدعم الإداري : دعم الإدارة في عمليات الأنشطة بالقسم. تقييم العمليات : دعم الإدارة في تقييم العمليات والإجراءات الخاصة بالقسم.

– للتقديم من خلال الرابط ( اضغط هنا ).

 

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


اترك تعليق

avatar

هل قرأت هذا ؟
  • #وظائف للنساء بشركة الشايع الدولية في الرياض
    •
  • وظائف للنساء لدى شركة الشايع الدولية
    •
  • وظائف مديرات مناطق في شركة الشايع الدولية بالرياض
    •
  • وظائف شاغرة في شركة الشايع للتجارة بالرياض وجدة
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :