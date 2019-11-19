وظائف للجنسين بشركة الشايع الدولية للتجارة

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الشايع الدولية للتجارة عن توفر (3) وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل في مدينة الرياض بمسمى (أخصائي موارد بشرية ) وذلك من خلال برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات على النحو التالي:

الوظيفة : أخصائي موارد بشرية

الوظائف للرجال والنساء

المؤهل : درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / إدارة أعمال

لا يشترط توفر الخبرة

اللغات الإنجليزية : متقدم

دوام كامل / فترة العمل صباحية

– وصف التدريب : تنفيذ أنشطة الموارد البشرية داخل المنشأة أو وحدة العمل، وتقديم الخدمات المطلوبة، بما في ذلك خدمات التوظيف والتدريب وإدارة الأداء.

– المهام التدريبية : تنفيذ العمليات : تنفيذ عمليات الموارد البشرية، بما في ذلك التوظيف، ومراجعة الأداء، والتدريب والترقيات. تنفيذ السياسات : تنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بالقسم، وضمان الالتزام بها داخل المنشأة. الدعم الإداري : دعم الإدارة في عمليات الأنشطة بالقسم. تقييم العمليات : دعم الإدارة في تقييم العمليات والإجراءات الخاصة بالقسم.

– للتقديم من خلال الرابط ( اضغط هنا ).