وظائف هندسية شاغرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

المواطن - خالد الأحمد

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن توفر عدد من الوظائف الهندسية الشاغرة للرجال والنساء، على المرتبة السابعة وحتى العاشرة، لحملة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات، وذلك وفقًا للمسميات الوظائف التالية:

– مهندس كهربائي مساعد (المرتبة السابعة).

– مهندس ميكانيكي (المرتبة الثامنة).

– مهندس كهربائي (المرتبة الثامنة).

– مهندس إلكترونيات (المرتبة الثامنة).

– مهندس معماري (المرتبة التاسعة).

– مهندس مدني (المرتبة التاسعة).

– مهندس ميكانيكي مشرف (المرتبة العاشرة).

– مراقب إنشاءات (المرتبة العاشرة).

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح خلال الفترة من 6/ 3/ 1441هـ إلى 7/ 3/ 1441هـ، وذلك من خلال موقع الجامعة الإلكتروني: (هنا).