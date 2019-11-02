#وظيفة قيادية لدى الشركة السعودية للصادرات الصناعية

#وظيفة قيادية لدى الشركة السعودية للصادرات الصناعية

2019/11/02
الساعة 12:27 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية في الرياض عن حاجتها لشغل وظيفة “مدير التصدير”.

وأوضحت الشركة السعودية للصادرات الصناعية أنه يمكن الاطلاع على الشروط والتقديم على الوظيفة من خلال الرابط التالي من هنا

 


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