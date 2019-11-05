ولي العهد يثمن ما بذله المجلس الانتقالي للتوصل إلى اتفاق الرياض

المواطن - واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، اليوم، مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض المستجدات على الساحة اليمنية، مقدرا سموه ما بذل للتوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر.