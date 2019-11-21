وُلد ملكًا يفوز بجائزة أفضل فيلم

المواطن - الرياض

حصل الفيلم العالمي “وُلد ملكًا” (Born A King) على جائزة أفضل فيلم روائي في مهرجان INWARD EYE FILM، الذي أقيم مؤخرًا في Zeffirelli السينما المستقلة الرائدة في مدينة آمبيلسايد شمال إنجلترا.

وتنافس الفيلم، وهو إنتاج مشترك بين السعودية وإنجلترا وإسبانيا، و26 فيلمًا آخر على الجائزة الأولى في هذا المهرجان الذي أسسه الممثل براين كوكس مع المنتجة السينمائية شارلوت وونتنر.

ويُعرض «وُلد ملكًا» (Born A King) للأسبوع الثامن في دور السينما في المملكة والإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ويعد أحد أفضل خمسة أفلام حقَّقت أرباحًا في عام 2019م؛ إذ بدأ عرضه في صالات السينما في السعودية والخليج من قبل شركة ﭭوكس سينما منذ 26 سبتمبر الماضي.

ويتناول الفيلم حياة الملك فيصل بن عبدالعزيز، رحمه الله، المبكرة، وزيارته لبريطانيا في 15 ذي القعدة 1337هـ، الموافق 11 أغسطس 1919م، وعمره وقتها 13 عامًا، والاجتماع مع الملك جورج الخامس ملك إنجلترا تلبية لدعوة الملك مُمثلًا عن والده الملك عبدالعزيز، رحمة الله عليه.

يشار إلى أن «وُلد ملكًا» (Born A King) صُوِّرَ بين الرياض ولندن، تحت إدارة المنتج الإسباني «أندريس غوميز» الحاصل على جائزة الأوسكار، وهو من إخراج الإسباني أجوستي فيلارونغا، وتأليف بدر السماري من السعودية، إضافة إلى ري لوريجا وهنري فرتز، وبطولة كل من: هيرميوني كورفيلد، وإد سكرين، وعبدالله علي، وراكان عبدالواحد، إضافة إلى مشاركة أكثر من 80 سعوديًّا في الفيلم.