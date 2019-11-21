ياسر المسحل: لن نُقلص عدد الأجانب

المواطن - محمد سمعه

نفى ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، نية اتحاد القدم تقليص عدد المحترفين الأجانب في أندية الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

وقال المسحل لـ برنامج صدى الملاعب: لن نُقلص عدد الأجانب لأن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة وتفكير جيد وليس من السهل اتخاذ أي قرار بصورة سريعة، وما يُقال حول أن عدد الأجانب المتزايد يؤثر على الأخضر بالسلب، المنتخب السعودي لم يتأهل إلى كأس العالم مرتين وكان عدد الأجانب وقتها أربع أجانب، هذا ليس مقياسًا.

وتابع ياسر المسحل: لا شك أن فوز الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، سيُحفز الكثير من الأندية السعودية على المنافسة من أجل الظفر باللقب الآسيوي، وكل الدعم لفريق الهلال من أجل إحضار لقب آسيوي للأندية السعودية، خاصة أن آخر ناد سعودي تُوج بدوري أبطال آسيا كان قبل 14 عامًا من الآن.