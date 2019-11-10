​​شروط القبول ببرامج معهد الإدارة العامة

المواطن - الرياض

فتح معهد الإدارة العامة اليوم الأحد 13/ 3/ 1441هـ باب الترشيح لمنسوبي الأجهزة الحكومية للالتحاق ببرامج المعهد التدريبية للفصل الثاني من العام التدريبي 1441هـ.

إجراءات التقديم على برامج معهد الإدارة العامة الموجهة لحملة الثانوية العامة

يتم التقديم على البرامج الموجهة لحملة الثانوية العامة اعتبارًا من اليوم وحتى يوم الخميس 24 ربيع الأول 1441هـ، الموافق 21 نوفمبر 2019م.

وسيتم إعلان نتائج المقبولين الدفعة الأولى وبدء تسليم ملفات المقبولين للبريد الممتاز وبداية تأكيد من لم يتم قبولهم ويرغبون الالتحاق ببرامج المعهد الإعدادية يوم الأحد 27 ربيع الأول 1441هـ، الموافق 24 نوفمبر 2019م.

وسيكون آخر موعد لتسليم ملفات المقبولين الأساسيين للبريد الممتاز، وانتهاء فترة تأكيد من لم يتم قبولهم، يوم الأربعاء، 30 ربيع الأول 1441هـ، الموافق، 27 نوفمبر 2019 م على أن يتم إعلان نتائج المقبولين الدفعة الثانية وبدء تسليم ملفات المقبولين للبريد الممتاز يوم الأحد، 4 ربيع الثاني 1441هـ، 1 ديسمبر 2019م.

شروط القبول في معهد الإدارة العامة