2000 حالة اعتلالات تنفسية بتجمع الوسطى الأول

المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة التنفيذية للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى عن استقبال أكثر من ألفي حالة مصابة باعتلالات تنفسية، خلال اليومين الماضية، بسبب تقلبات الأجواء التي شهدتها العاصمة هذه الأيام.

وأوضحت الإدارة التنفيذية للتجمع في بيان لها، أن طوارئ المستشفيات رفعت الجاهزية لاستقبال حالات الأزمات التنفسية نتيجة للتقلبات الجوية والتي وصلت إلى 2000 حالة شملت مختلف الأعمار.

وأضافت الإدارة التنفيذية للتجمع: تم التعامل مع 30 حالة عن طريق إدخالهم لوحدة الملاحظة، و 50 حالة احتاجت للتنويم وباقي الحالات تم التعامل معها وعلاجها داخل عيادات أقسام الطوارئ.

يذكر أن التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى وجه مؤخرًا نصائح لمرضى الربو لتلافي المخاطر التي قد تصيبهم خلال موسم الأمطار والأجواء الباردة.

ونشر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر، إنفوجراف بيّن من خلاله أن المطر والهواء البارد يعدان من مهيجات الربو، ويجب الحرص على تجنبهما بقدر الإمكان.

ونصح “التجمع الأول” مرضى الربو بـ3 نصائح، وهي: أولًا: أنه عند الاضطرار للخروج يجب الحرص على تغطية الرأس والفم والأنف، ثانيًا: الحرص على حمل البخاخ الإسعافي موسع الشعب بشكل دائم.

ثالثًا: الحرص على أخذ البخاخ الوقائي في حال وصف الطبيب لذلك، وطالب مرضى الربو بالتوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي، أو تفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام، أو تلون أطراف الشفتين واللسان باللون الأزرق.