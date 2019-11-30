2481 كتابًا حصيلة الطاولة الدعوية في رفحاء

المواطن - رفحاء

قدمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في رفحاء (حياة)، بدعم مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية، إحصائية ختامية لبرنامج الطاولة الدعوية الذي يقيمه قسم الجاليات في مرحلته الثانية، بإجمالي مجموع كتب 2481 كتابًا لـ25 جامعًا.

وبلغ مجموع الكتب في جامع الوليد بحي المحمدية 143 كتابًا، في جامع سارة بحي المدينة 182 كتابًا، و164 كتابًا في جامع اللحيدان بحي اليرموك، فيما بلغ عدد الكتب في جامع الشمال بحي الشمال 138 كتابًا، و145 كتابًا بجامع بلال بن رباح بحي القادسية، و150 كتابًا في الجامع الكبير بحي الخالدية.

أما جامع الجميمياء بحي الجميمياء فسجل 120 كتابًا، و78 كتابًا في جامع الشريم بحي القادسية، و96 كتابًا في جامع علي التويجري بحي الورود، بالإضافة إلى 51 كتابًا في جامع عبدالعزيز المساعد بحي المساعدية، و72 كتابًا في جامع الروضة بحي الروضة.

في سياق متصل، بلغ مجموع الكتب في جامع العزيزية بحي العزيزية 47 كتابًا، و70 كتابًا في جامع الأمير سلطان بحي الخالدية، و60 في جامع الأحمد بحي الملز، وأيضًا 110 كتب في الجامع الكبير بحي الخالدية.

كما بلغ عدد الكتب في جامع العزيزية بحي العزيزية 80 كتابًا و100 كتاب في جامع حي العمال بحي العمال، بالإضافة إلى 150 كتابًا بحي المناخة بحي العمال، وأخيرًا 141 في جامع عمرو بن العاص بحي الصناعية.

وبالنسبة إلى ضواحي رفحاء، فسجلت عدد الكتب 74 كتابًا في جامع المصندق، و46 كتابًا في جامع قيصمومة فيحان، و43 كتابًا في جامع حدق الجندة، بالإضافة إلى 61 كتابًا في جامع زبالا، و98 كتابًا في جامع العجمي بالجبهان، و62 كتابًا في جامع ابن عجل.