5 أسلحة تضمن لـ #الهلال اقتناص اللقب الآسيوي

المواطن - محمد سمعه

يملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خمسة أسلحة تُقوي من حظوظه للفوز بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك عند مواجهة نادي أوراوا الياباني.

وسيكون السلاح الأول للمدرب الروماني رازفان لوسيسكو هو تواجد الفرنسي بافتيمبي غوميز وأن يكون في أفضل حالاته خلال مباراتي الذهاب والإياب في نهائي دوري أبطال آسيا.

كذلك تألق الإيطالي سيباستيان جيوفنكو والبرازيلي كارلوس إدواردو سيضمن قوة هجومية مميزة للفريق الهلالي تمكنه من حصد اللقب الآسيوي.

وستُمثل عودة اللاعب محمد كنو تدعيمًا قويًا لخط الوسط بعد معاناة الهلال في المباريات التي خاضها بالفترة الأخيرة، بجانب أن تألق المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو دفاعيًا يُعد من ضمن الأسلحة القوية لفريق الهلال.

وكشف الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي عن خبر مطمئن لعشاق نادي الهلال، وذلك قبل مواجهة فريق أوراوا الياباني السبت المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وكتب حمد الصويلحي عبر حسابه في تويتر: “كنو وصل للمرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي، وسيكون جاهزًا للقاء ذهاب نهائي آسيا”.

من ناحية أخرى، أكد اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب وسط الهلال، أن أزرق العاصمة عانى كثيرًا، وذلك من أجل الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وتحدث كويلار قائلًا: الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا، وتخطي عقبة السد القطري لم يكن بالأمر السهل، نأمل أن نُحقق اللقب هذه المرة، للمشاركة في كأس العالم للأندية.