500 تذكرة هدية لجماهير #الهلال

المواطن - مروة نبيل

أعلن عضو نادي الهلال الذهبي، عبدالعزيز بن صالح الراجحي عن تكفله بـ500 تذكرة لجماهير الهلال في مباراة أوراوا ريد دياموندز الياباني.

وقال الراجحي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “دعمًا لنادي الهلال في مهمته الوطنية بنهائي دوري أبطال آسيا وتقديرًا لجماهير الزعيم الكبيرة.. أتكفل بـ 500 تذكرة لجماهيرنا في ملعب سايتاما”.

وأشار العضو الذهبي لنادي الهلال إلى أن التذاكر ستكون للطلاب المبتعثين وغيرهم من الزعماء، واختتم تغريدته قائلًا: “الله يوفق الهلال وإن شاء الله (السابعة) للزعيم”.

ويلعب الهلال ضد أوراوا في ملعب سايتاما، يوم الأحد الموافق 24 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ويطمح الزعيم لاستعادة اللقب القاري الغائب عن خزائنه منذ سنوات.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في الفوز على أوراوا الياباني بهدف دون رد سجله البيروفي أندريه كاريلو في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 التي أُقيمت على استاد جامعة الملك سعود في الرياض.