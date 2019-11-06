6.3 مليون ريال خسائر فصلية لـ نماء للكيماويات

المواطن - الرياض

قالت شركة نماء للكيماويات إنها حققت صافي خسارة في الربع الثالث 6.3 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من 2018 الذي حققت فيه صافي ربح 749 ألف ريال.

وبلغ صافي الخسارة في الـ 9 أشهر الحالية 9.6 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي الذي كان صافي الربح فيها 52 مليون ريال، فيما بلغت خسارة السهم في الـ 9 أشهر الحالية 0.41 ريال مقارنة بربح 2.21 ريال في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب “تداول”.

ويعود سبب تحقيق صافي الخسارة نتيجة لانخفاض الكميات المبيعة وانخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات النهائية، وانخفاض الأسعار في الأسواق العالمية.