7 مبادرات إستراتيجية تحقق رؤى مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

المواطن - شرف الروقي

أكد المحلل الاقتصادي الدكتور إياس آل بارود، أن التحالف الإماراتي السعودي يعد من أقوى التحالفات العالمية اقتصاديًّا؛ حيث تتميز العلاقات بين البلدين بأنها علاقات استثنائية.

وقال آل بارود في تصريحات خاصة لـ”المواطن“: إن مسيرة التعاون بين البلدين تمضي برؤية مشتركة نحو تعزيز الشراكة وتحقيق التكامل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يساهم في تحقيق الرفاهية لشعبي البلدين، ويعزز مواجهة التحديات في المنطقة من حيث الأمن والاستقرار فيها.

وأشار آل بارود إلى أن الشراكة الإستراتيجية تقوم على أسس تاريخية صلبة تعززها روابط الدم والمصير المشترك وتحكمها وحدة الرؤى والمصالح في التعامل مع جميع القضايا الخليجية والعربية والعالمية.

وأضاف أن اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي أعلنت عن إطلاق 7 مبادرات إستراتيجية في يناير 2019 خلال اجتماعها الأول في أبو ظبي، وتضمنت المبادرات: إطلاق العملة الافتراضية الإلكترونية التجريبية، ومبادرة تسهيل انسياب الحركة في المنافذ، وإنشاء منصة حكومية مشتركة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مبادرة برنامج الوعي المالي للصغار، وتمرينًا مشتركًا لاختبار منظومة أمن الإمدادات.

وتابع، أنه من الطبيعي أن تكون هناك زيارات متعددة رفيعة المستوى في خلال السنة الواحدة بين أكبر دولتين خليجيتين سياسيًّا واقتصاديًّا السعودية والإمارات لمتابعة جميع القضايا السياسية والاقتصادية المتعلقة في المنطقة ومتابعة جميع ما نتج عن المجالس السياسية والاقتصادية للبلدين الشقيقين.