CNN: البنتاغون منزعج من سلوك ترامب

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تتصاعد التوترات منذ أشهر، بين بعض كبار ضباط الجيش الأمريكي، والرئيس دونالد ترامب، بعد قراره التدخل في قضايا 3 من أعضاء الخدمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب، بحسب شبكة CNN الأمريكية.

قال ضابط عسكري، رفض ذكر اسمه، إن هناك مشكلة معنوية بين الضباط الأمريكيين، كما أن كبار المسؤولين في البنتاغون منزعجون من سلوك الرئيس.

وتابع تقرير الشبكة الأمريكية، أن مشاعر البنتاغون اختلفت وتناقضت بين مؤيد ومعارض، من حيث استمرار سياسة ترامب الفردية تجاه إدارته، وعدم إشراكهم في صناعة القرار السياسي، وذلك حين الإعلان عن الانسحاب المفاجئ للقوات الأمريكية في سوريا، لكن هناك الآن مخاوف جديدة وهامة، حيث يقول العديد من المسؤولين العسكريين والضباط المتقاعدين إن تدخل ترامب في قضايا جرائم الحرب البارزة لا يمكن تجاهله.

كتب ريتشارد سبنسر، وزير البحرية الأمريكي، يوم الأربعاء في مقال لـ واشنطن بوست، أن تدخل ترامب كان مروعًا وغير مسبوق، وكان أيضًا تذكيرًا بأن الرئيس لديه القليل جدًا من الفهم لما يعنيه أن يكون عضوًا في الجيش، ويسيء فهم مبادئ الجيش وثقافته وأخلاقياته بشكل أساسي.

كان ترامب أعلن عن عفوه الرئاسي على جنود حكم عليهم في جرائم حرب، وأصدر أنه اتخذ إجراءًا في مواجهة الدولة العميقة، وهو مصطلح يستخدم لوصف أجهزة حكم غير منتخبة تتحكم بمصير الدولة.

أسلوب زئبقي يقوض الأمن القومي:

وعارض كبار المسؤولين في البنتاغون بالإجماع تدخل الرئيس؛ لأنهم يعتقدون أنه سيقوض الانضباط والنظام العسكري.

تعكس تعليقات الرئيس وتدخله، قلقًا آخر بين القادة العسكريين من أن ترامب يثير الانقسام وتسييس الجيش، وأن الأسلوب الزئبقي للرئيس، الذي يتم التعبير عنه غالبًا عبر التغريدات، قد يقوض الأمن القومي بجعل التخطيط العسكري أكثر صعوبة.

علمت CNN أن اثنين على الأقل من كبار الضباط العسكريين كانوا مترددين في الظهور إلى جانب ترامب في الأحداث التي وقعت في الأشهر الأخيرة؛ بسبب القلق من أنه قد يدلي بتصريحات سياسية حزبية أثناء وجودهم.

مذكرة توبيخ للرئيس:

ويفكر العديد من كبار القادة، في كتابة مذكرة إلى قوات الجيش؛ لتذكيرهم بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية في ساحة المعركة، الأمر حساس للغاية لدرجة أن البعض يشير سراً إلى أنهم يريدون موافقة عالية المستوى من البنتاغون قبل المضي قدماً؛ لأن المذكرة قد تبدو بمثابة توبيخ للرئيس.

الارتباك والفوضى:

وقال العقيد المتقاعد من مشاة البحرية دايفيد لابان، إن تدخل ترامب في قضايا جرائم الحرب قد خلق تشويشًا وارتباكًا، فالآن الأمر بمثابة فوضى، ويبدو كما لو أنه ليس هناك مساءلة، وأنه إذا انتهك الأشخاص قسمهم أو ارتكبوا جرائم، فهناك مخرج.

وقال أحد المسؤولين إن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو انقسام الجيش، فالآن هناك معسكران، نصفهم من مؤيدي ترامب، لكن النصف الآخر، وكثير منهم من ذوي الرتب العالية، يعتقدون أن الجيش يجب أن يبقى مستقلاً عن التأثير السياسي الحزبي ولا يرون الرئيس متمسكاً بذلك.

هوة بين الرئيس والقادة:

حمى ترامب ضابط البحرية إدوارد غالاغر، المتهم بإرتكاب جرائم حرب، والصادر بحقه أحكام قضائية تدينه في جرائم ارتكبها بالعراق، واضطر قائد القوات البحرية ريتشارد سبنسر، على إثر ذلك، أن يقدم استقالته.

وقالت CNN إن مواقف ترامب، تعكس الهوة بين الرئيس وقادته، ذلك أن تصرف ترامب جاء ضد النصائح الصريحة لأكبر قادة البنتاغون، أولاً فيما يتعلق بإلغاء عقوبة غالاغر، ثانيًا التأكد من أن غالاغر لن يفقد مكانته، بغض النظر عما تعتقده القيادة العسكرية.

وجاءت تغريدة ترامب لتقول: نحن ندرب أولادنا على القتل، ثم نحاكمهم عندما يقتلون!.

تقويض التحالفات العسكرية:

بعيدا عن السياسة، يقول كبار القادة إن أسلوب الرئيس في صنع القرار جعل التخطيط العسكري لأفراد الجيش الأمريكي في العالم صعبًا، حيث سبب ترامب تقويض التحالفات العسكرية الأمريكية مرارًا وتكرارًا، مما شوه حلف الناتو لدرجة أنه أدى إلى تآكل الثقة الأوروبية في التزام أمريكا بالاتفاقات، وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في مقابلة أجريت معه في نوفمبر، إن أمريكا تحت حكم ترامب تدير ظهرها لنا.

وفي آسيا، يقول المحللون إن ترامب يزعزع استقرار العلاقة الطويلة الأمد مع كوريا الجنوبية.

وفي سوريا ، فاجأ ترامب البنتاغون بالوفاء بوعد الحملة لإعادة القوات إلى الوطن، أضرت هذه الخطوة بمصالح الأمن القومي الأمريكي من خلال تسليم الانتصارات إلى روسيا وإيران .

وقال الخبراء، الآن هناك فرصة جيدة لأن يموت الناس بلا داع، وقد تفشل العمليات المُخطط لها، كما يخلق ذلك تشويشًا على الأرض، ويضر بثقة الجنود في سلسلة القيادة.