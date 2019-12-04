آخر التطورات داخل #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

عاش جمهور النادي الأهلي فترة صعبة مؤخرًا، وذلك بعد قرار الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على الكرة في الراقي، التقدم بطلب عاجل لعقد جمعية عمومية بـ الأهلي من أجل حل مجلس الإدارة، وذلك بعد رصده عجز مجلس الإدارة عن تحقيق المطلوب للراقي في الفترة الأخيرة.

وقال برنامج الحصاد الرياضي المذاع على قناة 24 الرياضية: إن محامي الأمير منصور بن مشعل أبلغ إدارة الأهلي بطلب عقد الجمعية العمومية بتاريخ 12 ديسمبر.

وأضاف البرنامج أن إدارة الأهلي برئاسة أحمد الصائغ تريد معرفة ما ستتم مناقشته خلال الاجتماع لمعرفة إذا ما كان الأمر قانونيًّا أو لا قبل الموافقة على عقد الجمعية العمومية غير العادية.

وزادت حدة الخلاف بين الأمير منصور بن مشعل والصائغ؛ بسبب إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، حيث فضّل مشرف الكرة بقاءه في منصبه، بينما فضل أحمد الصائغ إقالته بسبب سوء النتائج.

وتسبب هذا الخلاف في إثارة القلق لدى الأهلاوية، خاصة أنه في حال تم حل مجلس إدارة الأهلي، فسيدخل الفريق الأول بالنادي في دوامة من النتائج السلبية، وسيؤدي إلى حرمانه من المنافسة على البطولات في الموسم الجاري.