آلية الوصول لخدمات الخدمة المدنية عبر أبشر

المواطن - الرياض

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية طريقة الدخول للخدمات عبر منصة أبشر الذي سيتم تطبيقه اعتبارًا من منتصف الشهر المقبل.

وقال متحدث الخدمة المدنية: نفيدكم أن التغيير هو فقط في طريقة الدخول إلى الخدمات الإلكترونية الخاصة بوزارة الخدمة المدنية؛ حيث سيكون الدخول للخدمات من خلال موقع الوزارة الإلكتروني: (هنا) باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بمنصة أبشر.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قالت في بيان لها اليوم إنه تعزيزًا لأمان الخدمات المُقدمة للعملاء وتيسيرًا على المستفيدين، نفيدكم بأنه ابتداءً من ٢٠٢٠/١/١٥ م سيكون الدخول إلى جميع خدمات وزارة الخدمة المدنية الإلكترونية عبر خدمة النفاذ الموّحد “أبشر” على الرابط التالي: (هنا).

ودعت الوزارة المواطنين إلى الدخول إلى نظام أبشر ثم اختيار خدمات الأفراد ثم مستخدم جديد للحصول على بيانات الدخول.

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