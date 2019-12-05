أبرز أرقام الأخضر في دور المجموعات بـ كأس الخليج

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة السعودية ضد قطر المقرر إقامتها على استاد الجنوب، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

الأخضر في كأس الخليج

وتطور أداء الأخضر بشكل لافت خلال منافسات بطولة كأس الخليج العربي، حيث بدأ مشواره بالخسارة ضد الكويت، قبل أن يتحسن مستوى اللاعبين ويحققوا فوزين متتاليين.

ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الفوز على البحرين، قبل أن يتغلب على منتخب عمان حامل لقب النسخة الماضية، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، ويتأهل كمتصدر المجموعة الثانية إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي.

وسجل الأخضر 6 أهداف خلال منافسات دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي، واهتزت شباكه بـ4 أهداف، وذلك قبل مباراة السعودية ضد قطر اليوم.

ويُعد الثنائي هتان باهبري وفراس البريكان هدافي الأخضر في النسخة الحالية من كأس الخليج العربي، حيث نجح كل منهما في تسجيل هدفين، فيما يُعتبر الحارس فواز القرني ومحمد الخبراني هما الأكثر مشاركة بـ270 دقيقة لعب.