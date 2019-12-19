أبرز أرقام #النصر في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة انتصاراته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال مباراة العدالة اليوم.

ويلعب العدالة ضد النصر اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إحصائيات النصر في أول 11 جولة بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الماضي والحالي.

ونجح النصر في تحقيق 8 انتصارات، خلال أول 11 جولة بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، وتعادل مرة واحدة، وخسر مواجهتين.

وسجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تسجيل 20 هدفًا، واستقبلت شباكه 9 أهداف، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 4 مباريات، وفشل في هز الشباك خلال مواجهة واحدة.

على الجانب الآخر، تمكن النصر من الفوز 7 مرات والخسارة مرتين والتعادل مثلهما خلال أول 11 جولة في هذا الموسم، وسجل 15 هدفًا، واستقبل 4 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه 7 مرات، وفشل في هز الشباك 4 مرات.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة.

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