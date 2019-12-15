أبرز أرقام #النصر في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بمستوى مميز، خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد مرور 11 جولة على انطلاقه.

ويتصدر النصر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة من 11 مباراة، 6 داخل ملعبه، وخاض 5 مباريات خارج أرضه، تمكن من الفوز 7 مرات، وتعادل مرتين وخسر مثلهما.

ونجح لاعبو العالمي في تسجيل 15 هدفًا حتى الآن، 8 منهم بالقدم اليمنى، وهدفان بالقدم اليُسرى، و4 أهداف بالرأس، وهدف آخر، وذلك وفقًا لحساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ويُعد المغربي عبدالرزاق حمد الله هو هداف النصر برصيد 7 أهداف، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وصنع مواطنه نور الدين أمرابط 4 فرص، ليحتل وصافة ترتيب صناع الدوري.

وشارك حارس المرمى الأسترالي برادلي جونز في 11 مباراة، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 7 مرات، واهتزت شباك النصر بـ4 أهداف فقط، ليكون صاحب أقوى خط دفاع.