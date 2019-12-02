أخضر السلة يصل الرياض بكأس البطولة الخليجية
بعد فوزه باللقب على حساب الكويت

أخضر السلة يصل الرياض بكأس البطولة الخليجية

2019/12/02
الساعة 9:48 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

وصلت، قبل قليل، بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة السلة إلى العاصمة الرياض، بعد تحقيق لقب كأس البطولة الخليجية الـ16.

ونشر حساب الأولمبية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول بعثة أخضر السلة برئاسة رئيس الاتحاد السعودي للعبة، عبدالرحمن المسعد، قادمة من الكويت بعد التتويج باللقب الخليجي.

وتوج المنتخب السعودي الأول لكرة السلة بالأمس بلقب كأس البطولة الخليجية الـ16، عقب فوزه على نظيره الكويتي بنتيجة 92/ 83.

وتألق أخضر السلة بشكل لافت في منافسات البطولة الخليجية الـ16 التي أُقيمت في الكويت، ونجح في التأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على المنتخب البحريني بنتيجة 73/ 57، كما قدم أداء مميزًا في الأدوار التمهيدية.

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