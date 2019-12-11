أدريان تريبيل يقترب من #الشباب

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، أن نجم أندرلخت البلجيكي، الفرنسي أدريان تريبيل وافق على الانضمام إلى صفوف نادي الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت صحيفة DH البلجيكية اليوم الأربعاء، أن أدريان تريبيل توصل إلى اتفاق مع نادي الشباب، ولكن أندرلخت لم يمنح الضوء الأخضر لإتمام الصفقة بعد.

وأضافت الصحيفة البلجيكية، أن نادي أندرلخت يريد الاستفادة ماليًا من الصفقة، في حين أن عرض نادي الشباب يتضمن دفع قيمة راتب أدريان تريبيل فقط، والذي يُقدر بـ2.7 مليون يورو.

وأوضحت صحيفة DH أن الفرنسي أدريان تريبيل زار السعودية، واجتمع مع مسؤولي الشباب خلال الفترة الماضية، مشددة على أن العقبة الوحيدة أمام مسؤولي الليوث لإتمام الصفقة، تكمن في موافقة إدارة أندرلخت.

وارتبط اسم أدريان تريبيل بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري خلال الفترة الماضية، بعدما رشحه المدرب السويسري رينيه فايلر، ولكن الصفقة لم تتم بسبب ارتفاع قيمة عقده.

وبدأ الفرنسي أدريان تريبيل صاحب الـ28 عامًا، مسيرته مع نانت الفرنسي موسم 2010/ 2011، وانضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أندرلخت البلجيكي في يناير 2017 مقابل 5 ملايين يورو.