أرسنال يكشف حقيقة اهتمامه بضم مدرب وولفرهامبتون

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إخبارية إنجليزية، عن حقيقة اهتمام نادي أرسنال الإنجليزي بالتعاقد مع المدرب البرتغالي نونو إيسبريتو سانتو مدرب نادي وولفرهامبتون الإنجليزي.

وكان اسم نونو سانتو دخل بقوة ضمن المرشحين لتدريب نادي الأرسنال، وذلك بعد إقالة المدرب الإسباني أوناي إيمري من تدريب الجانرز يوم الجمعة الماضية.

وقالت صحيفة THE TIMES البريطانية إن إدارة أرسنال تراجعت عن فكرة التعاقد مع سانتو كونه لن يناسب طموحات الجانرز خلال الفترة المقبلة.

وأعلن نادي أرسنال في بيان رسمي أول أمس الجمعة عن إقالة المدرب الإسباني أوناي إيمري من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك عقب الخسارة يوم الخميس الماضي من نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني في الدوري الأوروبي.

وذكر الموقع الرسمي لـ أرسنال عبر الإنترنت أن السويدي فريدي لوجونبيرج نجم أرسنال السابق سيتولى تدريب الفريق الأول خلفًا لإيمري.