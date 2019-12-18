أسعار تذاكر مباريات السوبر الإسباني في المملكة
تنطلق في يناير

أسعار تذاكر مباريات السوبر الإسباني في المملكة

2019/12/18
الساعة 8:53 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إخبارية عن أسعار تذاكر مباريات السوبر الإسباني، المقرر إقامته في المملكة في شهر يناير المقبل.

وستكون أسعار تذاكر مباريات دور نصف النهائي 75 ريالًا، بينما سيكون سعر تذكرة المباراة النهائية 150 ريالًا.

وقال رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في وقت سابق خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالبطولة: “سعيدون باستضافة المملكة لكأس السوبر الإسباني، ولن تكون هذه المناسبة حدثًا رياضيًّا فحسب، بل تظاهرة ثقافية وترفيهية ورياضية عالمية”.

وتابع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تصريحاته قائلًا: “تلقينا أكثر من 300 طلب من وسائل إعلام دولية لتغطية الحدث الكبير.. وسيتم طرح التذاكر قريبًا في منصة شارك بأسعار مناسبة لكل محبي كرة القدم”.

وتحتضن مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباريات كأس السوبر الإسباني خلال الفترة من 8 حتى 12 يناير 2020، بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد فريق فالنسيا، يوم 8 من شهر يناير عند الساعة الثامنة مساء، وسيلعب برشلونة مع أتلتيكو مدريد في اليوم التالي عند الثامنة مساء أيضًا، على أن تُقام المباراة النهائية بين الفائزين يوم 12 يناير.

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