أنجيلا ميركل تتصدر قائمة فوربس

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تصدرت أنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية، الترتيب السنوي لقائمة فوربس لأقوى نساء العالم لعام 2019.

في كل عام، تجمع فوربس قائمة بأكثر القائدات نفوذاً من جميع أنحاء العالم، في قطاعات تشمل السياسة والأعمال والترفيه، وللعام التاسع على التوالي، تتصدر ميركل القائمة، حيث تم الإشادة بها من حيث صلابتها، والوقوف إلى دونالد ترامب إلى السماح لأكثر من مليون لاجئ سوري بدخول ألمانيا.

تأتي في المرتبة الثانية كريستين لاغارد، رئيس صندوق النقد الدولي سابقًا ورئيس البنك المركزي الأوروبي حاليًا، والتي احتلت المركز 22 في قائمة أقوى الأشخاص في قائمة العالم العام الماضي.

في المركز الثالث، جاءت نانسي بيلوسي، التي أصبحت أول امرأة تشغل منصب رئيس مجلس النواب في الولايات المتحدة في عام 2007، وكانت أعلنت في سبتمبر عن إجراء تحقيق رسمي في مقاضاة الرئيس ترامب، بعد أن زعم ​​أحد المبلغين أن ترامب ربما أساء استغلال سلطته كرئيس.

احتلت الناشطة البيئية غريتا تونبرج، التي تصدرت أمس غلاف مجلة التايم كشخصية العام، المرتبة الـ 100 على قائمة فوربس.

فيما يلي أفضل 25 امرأة من بين قائمة الـ 100 هذا العام:

1- انجيلا ميركل، المستشارة الألمانية.

2- كريستين لاغارد، رئيس البنك المركزي الأوروبي.

3- نانسي بيلوسي، رئيس مجلس النواب الأمريكي.

4- أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية.

5- ماري بارا، مدير تنفيذي لـ جنرال موتورز.

6- ميليندا جيتس، مديرة سابقة لعدة منتجات من مايكروسوفت.

7- أبيجيل جونسون، سيدة أعمال.

8- آنا باتريسيا بوتين، مصرفية.

9- جيني روميتي، مدير تنفيذي لـ آي بي إم.

10- ماريلين هيوسون، الرئيس التنفيذي لـ لوكهيد مارتن.

11- غيل كوزيارا بودريوكس، الرئيس التنفيذي لـ أنثيم.

12- سوزان وجسيكي، سيدة أعمال.

13- إيزابيل كوخر، سيدة أعمال.

14- صفرا كاتز، الرئيس التنفيذي لـ أوراكل.

15-كريستينا جورجيفا، سياسية.

16- جولي سويت، الرئيس التنفيذي لـ أكسنتشر.

17- إيما والمسلي، الرئيس التنفيذي لـ غلاكسو سميث كلاين.

18- شيريل ساندبرغ، رئيس عمليات فيسبوك.

19- روث بورات، رائدة أعمال.

20- أوبرا وينفري، إعلامية.

21- جوديث ماكينا، رائدة أعمال.

22- جيسيكا تان، سياسية.

23- هو تشينغ، رائدة أعمال.

24- فيبي نوفاكوفيتش، الرئيس التنفيذي لـ جنرال ديناميكس.

25- شاري ريدستون، رائدة أعمال.