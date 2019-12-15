أهم حقوق المرضي في حالات الطوارئ

المواطن - علا البابلي

نتعرض جميعًا لوعكات صحية طارئة لا نحسب لها حسابًا، وكل مواطن يجب أن يعلم حقوقه في حالة المرض وهو ما حرصت عليه هيئة حقوق الإنسان بالمملكة، فقد قامت الهيئة بنشر حقوق المريض في حالة تعرضه لحالة صحية طارئة.

تمثلت أهم الحقوق التي يُمكن أن يحصل عليها المريض في حالة الطوارئ في حصوله على الحماية الكاملة من أي نوع من أنواع الاعتداءات الجسدية أو الإهانات اللفظية.

ومن حقوق المريض في حالات الطوارئ أيضًا حصوله على الرعاية الطبية المطلوبة وتلقي العلاج المطلوب بسرعة واستجابة عالية تتوافق مع حالة المريض، واستدعاء الطبيب المختص بحالة المريض حتى يتم التعرف على الأسباب الخاصة بالمرض.

ويمكن للمريض أن يكون معه مرافق حسب العمر والحالة المرضية التي يُعاني منها وتوفير الطرق المناسبة للمريض للاتصال بذويه وتوصيل المريض وإرشاده لأقرب المراكز الصحية وفي حالة حاجة المريض لمتابعة دورية لحالاته يتم إحالة المريض لأقرب عيادات صحية يمكن متابعته بها.