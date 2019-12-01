إدارة العين تبحث تعزيز التعاون بمحافظة #القرى

المواطن - محمد المقصّي - الباحة

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين نادي العين الرياضي والجهات الرسمية بمحافظة القرى، قامت إدارة النادي صباح اليوم بزيارة لعدد من الجهات، استهلتها بزيارة لمحافظ القرى خالد العبيلان ولرئيس بلدية المحافظة المهندس سعيد بن صالح الزهراني ومدير مكتب التعليم عبد الله عمير.

وجرى خلال الزيارات بحث أوجه التعاون بين النادي والجهات الرسمية في المحافظة وسبل التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وقد مثل النادي نائب رئيس مجلس الإدارة سليمان الغامدي وعضو مجلس الإدارة أمين الصندوق بالنادي راشد طاهر، ومدير المركز الإعلامي بالنادي الأستاذ أحمد راشد.

من جانبه أوضح نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين أن هذه الزيارة التي تمت اليوم سيتبعها العديد من الزيارات لعدد من المحافظات والجهات في منطقة الباحة بهدف تعزيز التواصل والتعاون المشترك بين النادي وكافة الجهات.