إدارة النصر تُثمن دعم بغلف بمليون ريال

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر، مساء اليوم الأحد، عن تقديم العضو الذهبي عبدالعزيز بن أحمد بغلف دعمًا ماليًّا للعالمي تبلغ قيمته مليون ريال.

وثمن مجلس إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت هذه المبادرة الداعمة من عبدالعزيز بغلف، والتي لا تستغرب منه تجاه العالمي، وذلك وفقًا لحساب النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكان بغلف قد أعلن بعد مباراة النصر والفيحاء عن تقديم دعم مالي للأصفر، وقال عبر “تويتر”: “ألف مبروك يا نجوم الشمس وجمهوره الغالي… الحمد لله..، مليون ريال دعم للكيان لتحقيق السوبر بإذن الله.. كلنا خلف العالمي”.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم برصيد 29 نقطة من 13 مباراة.

وتُقام مباراة السوبر السعودي بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ونظيره التعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي، في الرابع من شهر يناير المقبل.

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