إصابة عامل في محاولة سرقة مدرسة أهلية فجرًا بجازان

إصابة عامل في محاولة سرقة مدرسة أهلية فجرًا بجازان

2019/12/21
الساعة 8:55 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن- خالد الأحمد- جازان

أقدم مجهولون على اقتحام إحدى المدارس الثانوية الأهلية للبنين بمدينة جازان، فجر اليوم السبت، في محاولة لسرقة محتويات المدرسة، حيث باشرت الأجهزة الأمنية موقع الحادثة للقيام بإجراءات الكشف عن الجناة.

وأفادت مصادر لـ“المواطن”، أن المجهولين أقدموا باقتحام المدرسة الأهلية الواقعة في حي المطار بجازان، وقاموا بتحطيم وإتلاف عددٍ من مداخل ومرافق مبنى المدرسة، بالإضافة إلى تحطيم عددٍ من كاميرات المراقبة المنتشرة بداخل المبنى، في محاولة سرقة فاشلة.

وأشارت المصادر إلى أن حادثة اقتحام المدرسة أسفرت عن إصابة أحد العاملين بالمدرسة، فيما لاذ الجناة بالفرار.

وأوضح المتحدث الرسمي بإدارة تعليم جازان، يحيى عطيف، في تصريح لـ“المواطن”، أن ملف القضية بيد الجهات الأمنية، مشيرًا إلى أن الاختبارات ستكون حسب موعدها، ولا تأثير بفضل الله على سير الاختبارات وخطتها.

وتواصلت “المواطن” مع المتحدث الرسمي بشرطة منطقة جازان، نايف حكمي، وما زالت في انتظار الرد على استفسارات “المواطن”.

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