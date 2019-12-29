إعلامي يُطالب هيئة الرياضة بمعاقبة عضو النصر الذهبي

المواطن - محمد سمعه

طالب الإعلامي سلطان الحارثي عضو الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، الهيئة العامة للرياضة بمعاقبة عبدالعزيز بغلف عضو نادي النصر الذهبي، بعد حديثه عن تعرض الأصفر للظلم مثل الأهلي والاتحاد مما يؤدي إلى إثارة الرأي العام الرياضي.

إلى سمو رئيس @gsaksa الأمير @AbdulazizTF هذا عضو ذهبي في نادي النصر يقول بأن فريقه مع الأهلي والاتحاد ظلموا سوياً لسنوات

هذا يثير الرأي العام منذ فترة طويلة وهو من قال بعد خسارة منتخبنا من البحرين هاردلك للهلال!

عضويته في النصر يجب أن لا تحميه من العبث اللفظي الذي نشاهده منه https://t.co/ZgrhkbqByJ — سلطان الحارثي (@s_alharthi11) December 29, 2019

وغرّد سلطان الحارثي عبر حسابه في تويتر: إلى رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، هذا عضو ذهبي في النصر يقول بأن فريقه مع الأهلي والاتحاد ظلموا سويًا لسنوات، هذا يُثير الرأي العام منذ فترة طويلة.

وأضاف الحارثي أيضًا: هو من قال أيضًا بعد خسارة الأخضر من البحرين هاردلك للهلال، عضويته في النصر يجب ألا تحميه من العبث اللفظي الذي نشاهده منه.

وكان عبدالعزيز بغلف غرّد بالأمس ساخرًا من الهلال بعد فوز النصر على الفيحاء قائلًا: وييييييش المركز السابع، يا ناس خفوا شوية.

وفي وقت سابق، قرر عبدالعزيز بغلف، عضو نادي النصر الذهبي، تقديم دعم مالي قدره مليون ريال للفريق الأول لكرة القدم بالنصر من أجل تحقيق لقب السوبر السعودي، وذلك بعد نهاية مباراة النصر والفيحاء في الدوري.

وأصبح رصيد النصر بعد الفوز 29 نقطة بالمركز الأول، أما الفيحاء فتجمد رصيده عند 16 نقطة بالمركز التاسع.

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