إعلان أسماء المرشحين على وظائف تعليم #مكة

إعلان أسماء المرشحين على وظائف تعليم #مكة

2019/12/02
الساعة 3:07 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - واس

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الموارد البشرية وبالتعاون مع إدارة الأمن والسلامة عن أسماء المرشحين بصورة نهائية لشغل وظيفة ” حارس وزوجته ” والبالغ عددهم ” 30 مرشحًا ومرشحة ” لشغل 60 وظيفة ” حارس وزوجته “بعد الانتهاء من إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات لوظائف حرّاس المدارس (رجال -نساء ) والتي استمرت لمدة عشرة أيام .
ودعت الإدارة المرشحين إلى مراجعتها لإدارة التعليم ” إدارة الموارد البشرية ” ” التوظيف ” خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان وذلك لإنهاء إجراءات التعيين حسب المتبع نظامًا؛ مع احضار أصل الهوية الوطنية وعدد 4 صور شمسية .

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