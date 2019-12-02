إعلان أسماء المرشحين على وظائف تعليم #مكة

المواطن - واس

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الموارد البشرية وبالتعاون مع إدارة الأمن والسلامة عن أسماء المرشحين بصورة نهائية لشغل وظيفة ” حارس وزوجته ” والبالغ عددهم ” 30 مرشحًا ومرشحة ” لشغل 60 وظيفة ” حارس وزوجته “بعد الانتهاء من إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات لوظائف حرّاس المدارس (رجال -نساء ) والتي استمرت لمدة عشرة أيام .

ودعت الإدارة المرشحين إلى مراجعتها لإدارة التعليم ” إدارة الموارد البشرية ” ” التوظيف ” خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان وذلك لإنهاء إجراءات التعيين حسب المتبع نظامًا؛ مع احضار أصل الهوية الوطنية وعدد 4 صور شمسية .