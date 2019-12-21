إنتل تكشف عن كاميرا ثلاثية الأبعاد بتقنية الليدار

المواطن - متابعة

كشفت شركة إنتل النقاب عن الكاميرا L515 الجديدة، والتي تتميز بتقديم معلومات عمق دقيقة من أجل التقاط صور ثلاثية الأبعاد، وذلك بفضل تقنية الليدار.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الكاميرا الجديدة، والتي تأتي بحجم كرة التنس، قادرة على تسجيل 23 مليون معلومة عمق في الثانية، في حين تبلغ دقة الوضوح 1024×768 بيكسل بمعدل 30 صورة في الثانية.

وأشارت إنتل إلى أن النظام القائم على أشعة الليزر قادر على اكتشاف الأجسام من مسافة تتراوح بين 25ر0 و9 متر. كما تم تجهيز الكاميرا L515 بمستشعر تسارع وكاميرا Full HD-RGB.

ومن المقرر طرح الكاميرا الجديدة بحلول نهاية أبريل (نيسان) 2020 بسعر يبلغ 349 دولاراً أمريكياً.

تابعنا على