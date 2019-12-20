إنجاز الأهلي المصري والسد يُداعب الهلال

المواطن - محمد سمعه

يطمح نادي الهلال في تحقيق إنجاز الأهلي المصري والسد القطري في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك عند مواجهة نادي مونتيري المكسيكي غدًا السبت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وسبق للأهلي المصري الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية في مونديال الأندية عام 2006 باليابان، بالفوز على نادي كلوب أمريكا المكسيكي بنتيجة هدفين لهدف، وحقق نادي السد الأمر ذاته بالفوز بالميدالية البرونزية في نسخة مونديال الأندية 2011 على حساب نادي كاشيوا ريسول الياباني بركلات الترجيح.

من ناحية أخرى، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وتحت أنظار المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، تدريباته استعدادًا لمواجهة نادي مونتيري المكسيكي غدًا.

وتخلل التدريب جمل فنية وتطبيقات تكتيكية ومناورة على جزء من الملعب.

وتابع فهد بن نافل، رئيس الهلال، تدريبات الأزرق في قطر، كما أن بعثة الفريق الأول بالهلال ستغادر إلى الرياض صباح الأحد المقبل بعد نهاية مباراة مونتيري.

ويحتضن إستاد خليفة الدولي مباراة الهلال ضد مونتيري، حيث يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم مباراة الهلال ضد مونتيري المكسيكي بصفوف مكتملة باستثناء نجمه البيروفي أندريه كاريلو الذي حصل على بطاقة حمراء في مباراة نصف النهائي ضد فلامنغو البرازيلي.

وكان الهلال فاز في دور الثمانية بكأس العالم للأندية على الترجي التونسي يوم السبت الماضي، وخسر في دور نصف النهائي أمام فريق فلامنغو البرازيلي بثلاثية مقابل هدف يوم الثلاثاء الماضي.

تابعنا على