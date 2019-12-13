إيسنر يتغلب على فافرينكا في #كأس_الدرعية_للتنس

المواطن - مروة نبيل

نجح الأمريكي جون إيسنر في تحقيق الفوز على نظيره السويسري ستان فافرينكا في مباريات تحديد المراكز بمنافسات بطولة كأس الدرعية للتنس.

وظهر الأمريكي جون إيسنر بمستوى مميز خلال المباراة، وتغلب على فافرينكا بمجموعتين دون رد، بواقع 7/6 و7/5 ضمن منافسات البطولة المقامة في ميدان الدرعية.

ومن المقرر أن يواجه إيسنر الفائز من المباراة الثانية بين لينارد شتروف ومايكل مموه، لتحديد اللاعب صاحب المركز الخامس في بطولة كأس الدرعية للتنس، والتي ستُقام، يوم غد السبت.

وشارك مايكل مموه في هذه المباراة بدلًا من الفرنسي لوكاس بويل الذي انسحب من بطولة كأس الدرعية للتنس بسبب إصابته في المرفق.

وكان جون إيسنر قد بدأ مشواره في كأس الدرعية للتنس بالأمس بالخسارة ضد الإيطالي فابيو فونيني بمجموعتين دون رد، بواقع 7/6 و6/4.