ابتكار روسي لعلاج التهاب الكبد الوبائي

المواطن - متابعة

نجح الأطباء الروس في التوصل إلى عقار يسمح لشخص مصاب بالتهاب الكبد المزمن “ب” بالتعافي التام من هذا المرض الخطير في غضون عامين.

وقالت رئيسة إدارة الرقابة على الاستهلاك في روسيا إن التهاب الكبد المزمن هو مرض تطور حتى دخل مرحلته اللاحقة التي قد تؤدي إلى تشمع الكبد أو سرطان الكبد.

وأضافت “أنا واثقة أن العلماء في معهد علم الأوبئة الروسي اخترعوا دواء فعالًا يمكّن المرضى من التعافي التام من التهاب الكبد المزمن “ب”.

ولفتت رئيسة الإدارة إلى نجاحات بارزة أحرزها العلماء الروس في الوقاية من الأمراض المعدية، مضيفة أن الـ 15 سنة الماضية شهدت انخفاضًا في نسبة الإصابة بالتهاب الكبد “ب” بمقدار 16 مرة، ما يعد أقل نسبة في العالم.

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