ابن نافل يُقدم درعين تذكاريين لرئيسي فيفا وفلامنغو

المواطن - مروة نبيل

قدّم رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، درعين تذكاريين لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” السويسري جياني إنفانتينو، ولرئيس نادي فلامنغو البرازيلي رودولفو لانديم.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء تسليم فهد بن نافل الدروع التذكارية لرئيسي فيفا والنادي البرازيلي، على هامش مباراة الزعيم وفلامنغو المقامة الآن.

ويلعب الهلال ضد فلامنغو البرازيلي- الآن- على إستاد خليفة الدولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2019 في الدوحة، وسيطر الزعيم على الشوط الأول وأنهى أحداثه بتقدم بهدف سالم الدوسري.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح فريق فلامنغو البرازيلي في تسجيل هدف التعادل في شباك الهلال عند الدقيقة 49، ويبحث الفريقان عن إحراز هدف جديد وخطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية 2019.