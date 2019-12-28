احذر وضع هذه الأطعمة في الميكروويف

المواطن - متابعة

في هذه الآونة، لا يكاد يخلو منزل من جهاز الميكروويف؛ وذلك بسبب سرعته الكبيرة في تسخين الأطعمة، لكن يحذر الخبراء من استخدامه في 5 أنواع من الطعام.

1- البيض المسلوق:

كشفت دراسة في 2017 عن مخاطر إعادة تسخين البيض المسلوق باستخدام المايكرويف؛ إذ وجد الباحثون أنه خلال عملية إعادة التسخين، تتكون جيوب صغيرة من الماء داخل الصفار، وترتفع درجة حرارتها أعلى بكثير من درجة حرارة الغليان العادية،وإذا تم قضمها فجأة، فقد تنفجر في 7 من أصل 10 مرات بضجيج يتراوح بين 86 و133 ديسيبل.

2- وضع الطعام في علب بلاستيك:

وضع الطعام في علب أو أكياس بلاستيكية في الميكروويف، يسمح بوصول أجزاء من مكونات البلاستيك للطعام، وكانت

جميع المنتجات التي اختبرت من زجاجات الأطفال وأكياس التعبئة المضغوطة أفرزت مواد كيميائية.

وعلميًا لا ينصح باستخدام أي مواد قابلة لإعادة الاستخدام في المايكرويف، مثل قوالب الآيس كريم أو علب الزبادي.

3- اللحوم المجمدة:

إذابة اللحوم المجمدة باستخدام الميكروويف قد ينتج عنه نشوء بكتيريا ضارة، لذا يُنصح بإذابة التجميد عن اللحوم بالماء المغلي.

4- الفاكهة:

يؤدي تسخين الفاكهة داخل الميكروويف إلى فقدانها المواد المضادة للأكسدة.

5- الترمس:

يعد الترمس من الأطعمة الحافظة للحرارة، فقد تتسبب كمية قليلة منه، بإتلاف الميكروويف.

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