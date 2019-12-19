استعادة 100 ألف م٢ من الأراضي الحكومية بأحد رفيدة

استعادت بلدية محافظة أحد رفيدة بتعاون ومساندة من المحافظة ولجنة التعديات والجهات الأمنية مساحات من الأراضي الحكومية بمساحة تتجاوز ١٠٠ ألف متر مربع بعد محاولة للسيطرة عليها من قِبل أحد المحدثين وذلك في موقع الصوح شرق المحافظة.
أوضح ذلك رئيس البلدية محمد بن سالم الوادعي، مضيفاً أن الإحداث عبارة عن غرف من الهناجر الحديدية وعقوم ترابية وجدران من الحجر بارتفاع نصف متر تقريباً وجدار من البلك، وتم غرس أشجار في موقع الأحداث وحفر بئر مياه عميق تم دفنه وإزالته وأقيمت بهدف إشغال الأراضي الحكومية وتحويلها لملكيات خاصة دون وجود مستمسكات شرعية.
وشدد الوادعي بأن البلدية وبتعاون الأجهزة الحكومية الخدمية والأمنية لن تسمح بالتعدي على أملاك الدولة وأنه يجري التعامل مع الإحداثات بشكل فوري للحد من انتشارها وتسببها في تعطيل تقديم الخدمات البلدية للمواطنين والاستفادة من تخصيصها للمرافق العامة.
كما حذر الوادعي بأن التعديات على الأراضي الحكومية تعيق التقدم التنموي، وتساهم في انتشار الحقد والضغينة بين الناس، وقضايا الاعتداءات وستتم مراقبة الأراضي استناداً على الأوامر السامية التي جاءت في هذا الخصوص ولن تتوانى البلدية في الإزالة لأي إحداث ومجازاة صاحب الأحداث بما تنص عليه اللوائح والقوانين.
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