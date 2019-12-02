الأسهم الأمريكية تتراجع متأثرة ببيانات ضعيفة

الأسهم الأمريكية تتراجع متأثرة ببيانات ضعيفة

2019/12/03
الساعة 1:15 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها أمس الاثنين على تراجعت بعد بيانات مخيبة للآمال بشان قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة، وتجدد المخاوف حيال محادثات التجارة بين أمريكا والصين.
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضًا 268.37 نقطة، أو 0.96 بالمئة، إلى 27783.04 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقًا 27.11 نقطة، أو 0.86 بالمئة، ليغلق عند 3113.87 نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضًا 97.48 نقطة، أو 1.12 بالمئة، إلى 8567.99 نقطة.

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