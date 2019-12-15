الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الأحد، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الـ11.

واختارت اللجنة الفنية هدف نجم نادي الاتفاق، البرازيلي روجيريو في شباك الفتح، خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه بهدف دون رد، ليحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة.

ويُنافس على جائزة أفضل هدف في الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الهدف الذي سجله نجم الرائد، جلال الداودي، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الريداوي على الشباب بنتيجة 4/ 3.

كما يُنافس الهدف الذي أحرزه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب محمد سالم في شباك الرائد على جائزة الأفضل ضمن منافسات الجولة الـ11.

ومن المقرر أن تختار الجماهير أفضل هدف في الاستفتاء الذي طرحه حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وسيستمر لمدة 24 ساعة فقط.