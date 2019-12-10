الأهلي يُنهي أزمة مستحقات دي سوزا

المواطن - مروة نبيل

أنهت إدارة النادي الأهلي الشكوى المقدمة من نادي فنربخشة التركي، في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والمتمثلة في سداد الدفعات المستحقة من مبلغ انتقال البرازيلي جوزيف دي سوزا إلى صفوف الراقي.

وقال الأهلي في بيان عبر حسابه على “تويتر”: “نجح أحمد الصائغ رئيس النادي بعد اجتماعه مع رئيس نادي فنربخشة في إسطنبول، خلال الأيام الماضية، في تسوية ملف القضية بالكامل، وتجنيب النادي أي عقوبات رياضية أو غرامات من فيفا”.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع البرازيلي جوزيف دي سوزا صيف عام 2018 قادمًا من بنادي فنربخشة التركي، لمدة ثلاثة مواسم.

وقدم البرازيلي دي سوزا مستويات مميزة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وبات من الركائز الهامة في صفوفه.